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Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, rüzgar sebebiyle ağaç dalları kırıldı.

Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu tahminde bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Taşköprü ve Seydiler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle iki ilcede yollarda su birikintileri oluştu. Yer yer yolların adeta göle döndüğü ilçelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç dalları ise kırılarak yollara düştü.

Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, hasar tespit çalışması başlatarak su tahliyesi çalışması yaptı.