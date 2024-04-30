Kastamonu\'da Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ata tohumlarıyla organik tarım yapıyor

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Kastamonu'da, Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, "Yeni Nesil Permakültür Tarım Yöntemiyle Ata Tohumuna Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında atıl arazide organik tarıma başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, "Yeni Nesil Permakültür Tarım Yöntemiyle Ata Tohumuna Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında, Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu'nun yanında bulunan arazi temizlenerek, ekilebilir hale getirildi.

Daha sonra araziye, öğrencilerin velilerinden toplanan ata tohumları ekildi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün katılımıyla ekilen bahçenin açılışı gerçekleştirildi.

Gümüş, gazetecilere, öğrencileri dijital unsurların zararlı etkilerinden koruyarak daha çok toprakla bir araya getirmek, bünyelerinde oluşan stresi en aza indirmek istediklerini söyledi.

Öğrencileri teknolojiyle buluştururken tarımı da ihmal etmediklerini vurgulayan Gümüş, "Burada tamamen organik, doğal şekilde sebzelerin ve meyvelerin yetiştirildiği bir alan oluşturdu öğretmenlerimiz. Bu alanın oluşturulması ile öğrencilerimiz domatesin, salatalığın, biberin, fasulyenin, marulun nasıl yetiştirildiğini öğrenirken, aynı zamanda eğlenerek öğrenme faaliyeti gerçekleştiriyorlar." dedi.

Arazide sera da oluşturduklarını belirten Gümüş, "Burada tamamen organik kompostlar kullanılıyor. Bunların elde edilmesinde de atık evsel ürünler değerlendiriliyor. Bu alanın oluşturulmasında paydaş kurumlarımızın destekleri de var. Bu tür faaliyetlerin tüm okullarımızda yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ata tohumlarını geleceğe taşımaları noktasında bu tür faaliyetler oldukça önem arz ediyor." diye konuştu.

Kuzkaya Ortaokulu özel eğitim öğretmeni Müberra Kalafatoğlu ise atıl alanı ekilebilir bir hale getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Müdürümüz, müdür yardımcımız, proje ekibimiz, öğretmen arkadaşlarımızla bu alanı temizleyip düzenledik. Velilerimiz ve öğrencilerimizle tohum keselerimizi hazırladık, velilerimize dağıttık. Velilerimiz yıllardır kullandıkları ata tohumlarını bizlere gönderdi. Biz de zamanı geldikçe seramızda ve yükseltilmiş bitki yatağında bu tohumları kullanarak tarım alanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Proje sorumlusu İsmail Dereli de marul, tere, yeşil soğan, sarımsak, fasulye, domates, salatalık, patates gibi ürünler ektiklerini anlatarak, "Burası atıl vaziyetteyken neredeyse tüm okulumuzla el ele vererek tek tek taşlarını ayıkladık, temizledik." dedi.

Öğrencilerden Ebrar Sirkecioğlu ise arazi için çok uğraştıklarını, ekerken çok mutlu olduklarını kaydetti.