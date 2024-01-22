 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da meydana gelen kazada fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da meydana gelen kazada fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolunun Küre Çayı mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, aynı güzergahta gitmekte olan bir minibüse arkadan çarptı. Kazanın ardından fenalık geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu\'da meydana gelen kazada fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
22.01.2024 - 20:11,
Abone Ol

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu- Sinop kara yolunun Küre Çayı mevkisinde M.E.B. yönetimindeki 55 SP 701 plakalı otomobil, aynı güzergahta gitmekte olan K.D idaresindeki 37 LM 259 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazanın ardından fenalık geçiren K.D'ın eşi A.D. 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kastamonu, Hanönü, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da meydana gelen kazada fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da meydana gelen kazada fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement