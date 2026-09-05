Kastamonu'da mezarlıktan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Kastamonu'da Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Kastamonu'da mezarlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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