Kastamonu\'da Motosiklet Kazası

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Belediye Caddesi'nde Ali Ç'nin kullandığı otomobil ile Ahmet S'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan Ahmet S, ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet S, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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