Kastamonu'da nefes kesen deprem tatbikatı
KASTAMONU - Kastamonu'da 4 kurumun arama ve kurtarma personellerinin katılımı ile gerçekleştirilen deprem tatbikatı nefes kesti.
Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde UMKE ile birlikte akreditasyonu tamamlananan Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla depremde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinleri çerçevesinde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesi eğitim alanında, AFAD, UMKE, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği Kastamonu'da il merkezinde 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem canlandırıldı. Deprem sebebiyle bazı binaların yıkıldığı, bazı binaların hasar aldığı ve enkaz altında insanların mahsur kaldığı ihbar edildi. İhbarın ardından, senaryo gereği yıkılan 5 katlı bir binaya Kastamonu AFAD, UMKE, Kastamonu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Kastamonu İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Ekipler kendi merkezlerinde toplandıktan sonra akreditasyon sürecine uygun olarak brifing ve malzeme yükleme işlemlerini gerçekleştirdi.
Ardından tatbikat alanına gelen ekipler, malzeme ve personel manifestosunu teslim edip, kamp alanı ve enkaz koordinat bilgisi almak için beklemeye başladı. Bu sırada ekipler, kamp alanına birer tane yönetim çadırı kurdu.
Enkaz alanında AFAD ekipleri tarafından enkaz alanı keşfi, kaba arama, sesli arama ve cihazla arama, işaretleme gibi enkaz değerlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra tespit edilen 2 canlının kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, enkaz altında kalan canlıları yoğun çalışma sonrasında betonu kırarak kurtardı. Kurtarılan 2 kişi, UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılıp ambulansa teslim edildi. AFAD ekipleri senaryo gereği enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden 1 kişiyi de kırım yapmadan çıkardı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılmasının tamamlanmasıyla birlikte bir araya gelen ekipler, durum değerlendirmesi yaparak tatbikatı sonlandırdı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da nefes kesen deprem tatbikatı - Son Dakika
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Onlarca araç mahsur kaldı ancak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolları açmak için müdahale etti.
Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?