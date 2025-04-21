Kastamonu'da Off-Road ile Tarihi Gezinti

Kastamonu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf, off-road araçlarıyla şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) işbirliğinde esnaflara yönelik etkinlik düzenlendi. Farklı alanlarda hizmet veren esnaf grubundan oluşan heyet, şehrin tarihi ve doğal zenginliklerini barındıran gezi rotalarını off-road araçlarıyla ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi'nden başlayan gezi, Pınarbaşı'da Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay Çatak Kanyonu Seyir Terası ve Azdavay Atlı Turizm Merkezi ile Aşıklar Köprüsü'nün gezilmesiyle tamamlandı.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, gazetecilere yaptığı açıklamada, off-road araçlarıyla destek verdikleri gezide katılımcıların macera dolu anlar yaşadığını söyledi.

Kastamonu'nun sahip olduğu turizm değerlerinin tanıtımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Salur, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün katkılarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik ve KAMPOFF kulübü olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür doğa ve kültür gezileri ilerleyen süreçte de devam edecek. Şehrimizin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak için düzenlenecek yeni etkinlikler, macera ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek." diye konuştu.