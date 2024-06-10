Kastamonu\'da öğrenciler mavi kapaklarla engellilere araç alıyor

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Kastamonu'da ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli ve akülü araçlar alıyor.

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından son 4 yıldır mavi kapak toplama kampanyası düzenleniyor. Bu kapsamda 3'ü akülü olmak üzere toplam 6 tekerlekli sandalye alındı.

Okul Müdürü Müdürü Halit Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada geri dönüşümün öneminden bahsetti.

Öğrencilere geri dönüşümün öneminin anlatılabilmesi için bu tür etkinlikleri yaptıklarını belirten Özden, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla atık yağlardan, plastik kapaklardan, atık pillerden ve atık kağıtlardan geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde ve çevrede buldukları kullanmadıkları atıkları okulumuzdaki depoda topluyorlar." dedi.

Toplanan her 200 kilogramlık mavi kapağa bir tekerlekli sandalye verildiğini anlatan Özden, "Bu yıl toplamış olduğumuz kapaklar 150 kilogram civarında. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Toplamış olduğumuz kapaklar sayesinde almış olduğumuz tekerlekli sandelyeyi ihtiyacı olan öğrencimize teslim ediyoruz. Daha önceki senelerde de teslim ettiğimiz tekerlekli, akülü sandelyeler olmuştu." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise etkinliğin farkındalık için güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Halit müdürüm bunu her yıl yürekten hissederek yapıyor. Bize destek oluyor. İyi niyeti artırmak, farkındalığı artırmak için bu tür kampanyalar bizler için çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

6. sınıf öğrencisi Berkay Çalışır da "Ülkemiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Annem hastenede çalışıyor. İçtikleri sudan biriktiriyorlardı. Ben de evde biriktirdim. Bu kapakları verip tekerlekli sandelye aldık. Okulda kapaklarla ilgili geri dönüşümle ilgili projeler yaptık. Bu beni mutlu etti. Bundan sonra da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.