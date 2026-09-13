Kastamonu'da okullarda güvenlik toplantısı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Konferans Salonu'nda okul müdürlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda???????, okul müdürlerinin talep ve önerileri de dinlendi.
Güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği belirtildi.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da katıldı.
Kaynak: AA
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