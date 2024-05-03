Kastamonu'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Kastamonu\'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ve İhsangazi ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler ile ilgili 'Orman Benim' kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde, orman yangınlarının artan riskine dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Katılımcılar, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında temizlik yaparak kampanyaya destek verdiler.

03.05.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ve İhsangazi ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler ile ilgili "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Tosya ilçesinde de yapıldı.

Üçolukları mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riskinin her geçen gün arttığını söyledi.

Değişen şartlara uygun olarak müdahale kapasitelerinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Uyanık, farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında temizlik yaptı.

Programa Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İhsangazi

İsalar Mahallesi mevkisinde düzenlenen programda konuşan İhsangazi Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, kampanya hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu da orman yangınlarını önleme konusunda vatandaşların daha bilinçli davranması konusunda bilgilendirme yaptı.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çöpler poşetlere koyulduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İhsangazi, Kastamonu, Tosya, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement