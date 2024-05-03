Kastamonu\'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

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Kastamonu'nun Tosya ve İhsangazi ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler ile ilgili "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Tosya ilçesinde de yapıldı.

Üçolukları mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riskinin her geçen gün arttığını söyledi.

Değişen şartlara uygun olarak müdahale kapasitelerinde ciddi artışlar yaşandığını belirten Uyanık, farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

Katılımcılar daha sonra, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında temizlik yaptı.

Programa Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İhsangazi

İsalar Mahallesi mevkisinde düzenlenen programda konuşan İhsangazi Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, kampanya hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu da orman yangınlarını önleme konusunda vatandaşların daha bilinçli davranması konusunda bilgilendirme yaptı.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çöpler poşetlere koyulduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.