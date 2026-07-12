Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi girişinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 22 NP 804 plakalı otomobil ile 06 FSF 418 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki A.G. (11), N.D. (53), İ.D. (54), K.D. (25) ve F.T. (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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