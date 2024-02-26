Kastamonu'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu\'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki bir minibüse çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı ve yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.02.2024 17:05
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı otomobille çarpıştı.

Niyazi A. idaresindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı minibüse de çarptı.

Kazada, Niyazi A. ile Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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