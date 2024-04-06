Kastamonu\'da Özel Bireyler İftar Buluşmaları Düzenleniyor

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde her akşam özel bireyler iftarda bir araya geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.
Vakıflar tarafından bu yıl, Kastamonu Özel Bireyler Derneğinin Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 200 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik iftar programları hazırlandı.
Kent merkezi ve ilçelerden gelen özel bireyler ile aileleri, ramazan ayı boyunca yemeklerini alıp dua ederek hep birlikte orucunu açıyor.
Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar'ın katkılarıyla bu sene çok güzel bir organizasyon yaptıklarını söyledi.
İftarın özel bireylerin yanı sıra ihtiyaç sahibi herkese açık olduğunu belirten Boyraz, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle Kastamonu'da bulunan özel bireylerimize ramazan boyunca iftar programı düzenlemekteyiz. Bu, bizim en büyük hayalimizdi. Çünkü özel bireylerimizin bir restoranda ya da başka bir yerde iftar açması biraz zor oluyor. Kendi mekanlarında kendi kafelerinde her akşam iftar çok güzel oldu." dedi.
Özel bireyleri ilçelerden minibüslerle getirdiklerini anlatan Boyraz, "Kastamonu'nun uzak ilçelerinden geldiler. Burada birlikte iftar açtık. Annelerimizin bir cümlesi var, 'Burada bir bardak su içsek bile bu bizim için çok kıymetliydi' diye. Çocuklarla iftar sonrası etkinlikler yaptık. İlçelerimizden gelen özel bireylerimiz çok mutlu oldu, çok güzel oldu. Bu ramazan, hayallerimizin gerçek olduğu bir ramazan oldu." diye konuştu.
Özel birey annesi Zeynep Kıbrısçıoğlu ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Otizm tanısı olan 3,5 yaşında bir oğlum var. Benim buraya gelmem çocuğumun sosyalleşmesi için. Onun burada farklı insanlar görüp farklı ortamda kaynaşması için geldim. Ramazanın neredeyse tamamını burada geçirdim. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Burada olmaktan, buradaki özel birey aileleri ile bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu tarz projelerin her zaman özel bireyler ve ailelerine tanınmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
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