Kastamonu'da Özel Bireylere İstihdam Desteği Projesi Açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Özel Bireylere İstihdam Desteği Projesi Açıldı

Kastamonu\'da Özel Bireylere İstihdam Desteği Projesi Açıldı

Kastamonu'da özel bireylerin istihdamı için yeni bir proje hayata geçirildi. Açılış etkinliği yapıldı.

20.11.2024 22:17
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Kastamonu'da özel bireylerin istihdamına katkı sağlanması için hazırlanan "Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu yürütücülüğünde Eğitim Fakültesi ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunca hazırlanan projenin açılışı Merkez Spor Salonu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel bireyler tarafından hazırlanan mini konser gerçekleştirildi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Üniversitesi'nin ortak olduğu proje ile özel birey öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edineceklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin hem sosyal hem duygusal becerilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gümüş, "Okul bittikten sonraki süreçte de bir iş ile ya da meslek ile meşgul olarak kendi ayakları üzerlerinde rahatlıkla durabilecekler. Bu şekilde istihdam edilen birey de aynı zamanda kendi mutluluğuna katkı sunmuş olacak." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise toplumsal ve eğitimsel sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Seniha Kurtoğlu da projenin, özel gereksinimli bireylerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve topluma entegrasyonlarını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, kastamonu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Özel Bireylere İstihdam Desteği Projesi Açıldı - Son Dakika

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