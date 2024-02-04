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Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireylere El Sanatları ve Spor Kursu Açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireylere El Sanatları ve Spor Kursu Açıldı

Kastamonu\'da Özel Gereksinimli Bireylere El Sanatları ve Spor Kursu Açıldı

Kastamonu Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayat boyu öğrenme kursları, özel gereksinimli bireylere el sanatları, ritim ve spor alanlarında eğitimler sunuyor. Tel kırma, el sanatları, sabun yapma, satranç, ritim ve spor kurslarına katılan bireyler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de rehabilite oluyor. Kurslara katılan özel bireylerin ve ailelerinin mutluluğunu dile getiren dernek başkanı, kursların engelsiz bir spor salonuna dönüştüğünü ve ilgiden memnun olduklarını belirtti.

04.02.2024 12:57
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Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin hayata hazırlanması için el sanatları, ritim ve spor kursu açıldı.

Kastamonu Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonu'nda açılan hayat boyu öğrenme kurslarında engelli bireylere sanat ve spor alanında eğitimler veriliyor.

Usta öğreticiler eşliğinde, tel kırma, el sanatları, sabun yapma, satranç, ritim ve spor kurslarına katılan özel gereksinimli bireyler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de rehabilite oluyor.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, hem kurslara katılan özel bireylerin hem de ailelerinin çok mutlu olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin aktivitelerle zaman geçirmesinin önemine değinen Boyraz, "Özel bireylerimizin sömestir tatilinde evde kalmaları bizi de üzmekteydi. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Tevfik Demirci öncülüğünde Müdür Yardımcısı Nurullah Aziz Döner'in destekleriyle özel bireylerimize yönelik usta öğreticilerimizle birlikte kurs açtık." dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Boyraz, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimizin el sanatları, sabun, ritim, satranç, filografi kursları devam ediyor. El sanatlarında tel kırma ahşap boyama var. Spor kursları devam ediyor. Çocuklarımızın en çok ilgisini çeken sabun yapma kursları. El kaslarını güçlendiriyorlar. Hayat boyu öğrenme kursları gerçekten tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da usta öğreticilerimiz aracılığıyla özel bireylerimizin yüreklerine dokunmakta."

"Annelerimiz mutlu bir şekilde çocuklarını buraya getiriyor"

İlgiden çok memnun olduklarını vurgulayan Boyraz, "Bu kadar yoğunluk olacağını biz de düşünmemiştik. Annelerimiz mutlu bir şekilde çocuklarını buraya getiriyor. Kastamonu Merkez Spor Salonu engelsiz bir spor salonu haline geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kurslara katılan Esma Elmacı da "Spor, el sanatları yapıyoruz, çok mutluyuz. Bisiklete bindik, koşu bandında koşuyoruz. Evde çok sıkılıyorduk, burada hayatı öğrendik, çok neşeli olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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