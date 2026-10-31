Kastamonu'da polis uygulamasında 837 kişi sorgulandı, 24 sentetik hap ele geçirildi

Kastamonu'da polis uygulamasında 837 kişi sorgulandı, 24 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde düzenlenen eş zamanlı huzur ve güvenlik uygulamasında 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirilirken 33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uygulamada 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 837 kişi ile 739 aracın sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, 24 sentetik hap ve 0,55 gram kokain ele geçirildi.
33 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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