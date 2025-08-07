Kastamonu'da Proje Süresi ve Kredi Tutarı Artırıldı

Kastamonu'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" proje süresinin ve kredi tutarının artırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Ziraat Bankası Zonguldak Bölge Başkanı Arif Baştuğ, Kastamonu Ziraat Bankası Şube Müdürü Metin Özcivelek ve Kastamonu Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz'ın katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliği arasında imzalanan protokol ile azami kredi kullanım tutarı 600 bin TL'den 1 milyon 200 bin TL'ye çıkarıldı.

Proje süresi ise 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması ve yerel küçükbaş hayvan ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.