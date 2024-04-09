Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Arife günü dolayısıyla Kastamonu Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an okudu, dua etti.
Şehitliği ziyaret edenlerden Emrah Borucu, AA muhabirine, her bayram şehitliğe geldiklerini anlatarak, "Arkadaşımız şehit olmuştu. Sadece arkadaşımızın değil, diğer şehitlerimizin mezarları da ziyaret ederek dua ettik. Bu günlerde şehitlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin şehitlerimizi ziyaret etmesi gerekiyor. Hepsinin mekanı cennet olsun, vatan sağ olsun." dedi.
Burak Kesici ise şehitlik ziyaretlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Arkadaşımız şehit oldu, ne güzel bir mertebeye erişti. Biz de gelerek şehitlerimiz için dua ettik." diye konuştu.
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