Kastamonu\'da Ramazan Etkinliği

Kastamonu Belediyesi tarafından ramazan etkinliği gerçekleştirildi.
Kuzeykent Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iftar programının ardından kurulan stantta düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz, sihirbaz, meddah, orta oyunları, ateşbaz gösterisi yapıldı.
Etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Baltacı da katıldı.
