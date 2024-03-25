Kastamonu\'da Sağlık Destek Hattı Kuruldu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "sağlık destek hattı" kuruldu.
Vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan destek hattı ile hastanelerde başvurması gereken bölümle ilgili bilgilendirme, randevu, randevu bulunamadığında aciliyet durumuna göre en uygun çözüm yolları oluşturulacak.
Yaşanılan sorunların da iletilebileceği hat mesai saatlerinde 0366 6060476 ve 0366 6060426 numaraları ile hizmet verecek .
Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık destek hattı ile iletilen bu sorun ve sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirtti.
Vatandaşların, destek hattını aradıklarında karşılarına danışman hekim ve iletişim personellinin çıkacağı bilgisini veren Derdiyok, şunları söyledi:
"İl merkezi ve ilçelerde sunulan tüm sağlık hizmetleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ile birlikte dilek ve isteklerini de iletebilecekler. İletilen konularla ilgili bilgi alabilecekler, en doğru şekilde yönlendirilerek veya gerektiğinde ilgili birimlerle görüşülerek problemler çözüme kavuşturulabilecektir. Destek hattına iletilen dilek, istek ve şikayetleri dinlenen vatandaşlarımıza, ekiplerimiz tarafından bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler yapılarak karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması il sağlık müdürlüğü bünyesinde hastaneler ve aile hekimleriyle koordinasyonu planlanmaktadır."
Vatandaşlara sağlık hizmetinin mümkün olduğunca ikamet ettiği adrese en yakın sağlık kuruluşunda sunulmasını amaçladıklarını söyleyen Derdiyor, bu amaçla ilçelerde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirildiğini anlattı.
Derdiyok, merkez devlet hastanesinde istenen tüm tetkiklerin ilçelerde de yapılabileceğini belirtti.
Amaçlarının, vatandaşlara ilçelerde daha verimli sağlık hizmetleri sağlamak olduğunu ifade eden Derdiyok, "Merkez ve büyük ilçe hastanelerimizde oluşan ek yoğunluğu azaltmak ve Hastaneler arası entegrasyonu sağlayarak devletimize ve milletimize daha süratli, konforlu ve verimli bir sağlık hizmeti sağlamaktır." diye konuştu.
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