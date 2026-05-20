Kastamonu'da bir yıllık sağlık değerlendirmesi

20.05.2026 20:55
İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Kastamonu'da son bir yılda aile hekimi sayısının artırıldığını, yatak ve yoğun bakım kapasitesinin yükseldiğini, il dışı sevklerde yüzde 37 azalma sağlandığını açıkladı.

Kastamonu'da bir yıllık sağlık hizmetleri, düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentte son bir yılda sağlık alanında yapılan çalışmalar, yatırımlar ve personel artışları hakkında bilgi verdi.

Yavuzyılmaz, kentte 2 ilçe sağlık müdürlüğü, 18 toplum sağlığı merkezi, 54 aile sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarı, sağlıklı hayat merkezi ve yabancı uyruklu polikliniği bulunduğunu söyledi.

Son bir yılda aile hekimliği birim sayısının artırıldığını belirten Yavuzyılmaz, "127 aile hekimimiz vardı. Onu 131 yaptık. Biz başladığımızda bir aile hekimine düşen nüfus 2 bin 820 kişiydi. Şu an itibarıyla 2 bin 745 kişi." dedi.

Sağlıklı hayat merkezlerinde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, diş hekimi ve çocuk gelişimcisi gibi uzmanların ücretsiz hizmet verdiğini dile getiren Yavuzyılmaz, vatandaşların bu merkezlerden faydalanmasını istediklerini anlattı.

Hastanelerdeki yatak kapasitesinin artırıldığını aktaran Yavuzyılmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesinin 545'e, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin kapasitesinin ise 305'e çıkarıldığına işaret etti.

Yoğun bakım kapasitesindeki artışla birlikte il dışına sevk oranlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Yavuzyılmaz, "İl dışına sevk sayısında yüzde 37 azalma sağladık. Yoğun bakım gerekçesiyle yapılan sevklerde de yüzde 43 düşüş oldu." diye konuştu.

Son bir yılda sağlık personeli sayısında da artış sağladıklarının altını çizen Yavuzyılmaz, "Toplamda 432 kişi arttık il olarak. 90 uzman hekim geldi, 62 hekim gitti. 28 artımız var. Geçen hafta yapılan kuradan da 18 uzman daha geliyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Yüksel Kutlu, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Rıdvan Sarıkaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Yıldırım, Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emire Er, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vahit Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Ünal ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gökhan Berber katıldı.

Kaynak: AA

