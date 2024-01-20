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Kastamonu'da şehir sis altında - Son Dakika
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Kastamonu'da şehir sis altında

Kastamonu'da hava sıcaklığının 10 derece olduğu bir gün sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerini kaplayan sis, görüş mesafesini azalttı. Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden başlayarak yayılan sis, şehirde adeta bir sis denizi oluşturdu. Bu etkileyici manzara, dronla görüntülendi.

Kastamonu\'da şehir sis altında
20.01.2024 - 18:19,
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Kastamonu'da şehrin üzerini sis kapladı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta "sis denizi" oluşturdu.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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