Kastamonu'da Silahlı Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Silahlı Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra çevreye ateş açtı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli bir eve girerek saklandı ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

01.08.2024 10:39
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Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaralamasının ardından çevreye de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüphelinin bir eve girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Kastamonu, Kayhan, Olay, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Silahlı Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Silahlı Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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