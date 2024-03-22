Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz (77) çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti.
Yavuz, anne ve babasının sobanın bulunduğu odada hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Topuz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gölköy Mahallesi'nde, tarla sahibi tarafından 500-1000 yıllık değerli zeytin ağaçları kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 34 ağaçtan 30'unun kesildiği tespit edildi. Zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-28' operasyonunda, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Bahis ve Şans Oyunları Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik 34 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Çanakkale'de Ezine ilçesi yönüne seyreden bir minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, şehit piyade er İsa Kul'un ailesiyle iftar yaptı. Kaymakam Yiğit, ailenin taleplerini dinleyerek şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti ve şehidin annesine Türk bayrağı hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?