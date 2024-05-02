Kastamonu'da tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi sergileniyor

Kastamonu\'da tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi sergileniyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi belediye binasında sergileniyor. Sepetçioğlu Osman Efe'nin evi olan Sepetçioğlu köyündeki iki asırlık ahşap evin tavan süslemesi, İhsangazi Belediyesi tarafından sergileniyor. Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Osman Efe'nin evinde kullandığı eşyaları da ilçe merkezinde uygun bir binada sergileyeceklerini belirtti.

02.05.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi belediye binasında sergileniyor.

Bölgede, "halk kahramanı" olarak bilinen Sepetçioğlu Osman Efe'nin evi olan Sepetçioğlu köyündeki iki asırlık ahşap ev, geçen yıl yıkıldı. Evin ilgi çeken tavan süslemesi alınarak İhsangazi Belediyesinin girişine konuldu. Tavan süslemesi, bir yıldır burada sergileniyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, Sepetçioğlu Osman Efe'nin bölge açısından önemli bir isim olduğunu söyledi.

Osman Efe'nin yıkılan evinin tavanının yanı sıra evde kullandığı eşyaları ilçe merkezinde uygun bir binada sergileyeceklerini aktararak, "Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Sağlık, Sepetçioğlu isminin yaşatılması için her yıl ilçede "Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru Festivali" düzenlediklerini de anımsattı.

Kaynak: AA

Osman Efe, İhsangazi, Kastamonu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ece Seçkin, ’’Arabistan’daki albüm kapağı’’ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ece Seçkin, ''Arabistan'daki albüm kapağı'' diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement