Kastamonu\'da Tartıştığı Köy Muhtarını Tüfekle Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Kuzyaka köyü muhtarı Mehmet Başoğlu'nu tüfekle öldürüp kaçan Mehmet D, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet D. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyeye getirilmesi sırasında jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında su faturası nedeniyle tartışma çıkmıştı. Mehmet D, Başoğlu'nu tüfekle vurarak öldürmüştü.