Kastamonu'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Kamyon Sürücüsüne Cezai İşlem

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşırı yüklenmesi nedeniyle kara yolunda tehlikeli şekilde seyreden kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla mevkisinde, samanların dikkatsiz şekilde yüklenmesi nedeniyle yükü yan yatan kamyonun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.
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