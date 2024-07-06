Kastamonu'da Trafik Kazası: 12 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Trafik Kazası: 12 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve 12 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ağır.

06.07.2024 13:17
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Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

E.M. yönetimindeki 34 BND 79 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 18 BH 887 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.M. yönetimindeki otomobil, S.T'nin kullandığı 34 TJ 4962 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Ş.K, F.O, C.Ç, S.T, H.S, A.K, Ö.F.K, İ.K. ve M.F.M. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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