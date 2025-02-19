Kastamonu'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Canbaz (30) idaresindeki 37 AAF 431 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde kontrolden çıkarak, bir binanın istinat duvarına çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canbaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Canbaz'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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