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Kastamonu'da Türk Malları Haftası Kutlandı

Kastamonu\'da Türk Malları Haftası Kutlandı

İhsangazi ve Küre ilçelerinde yapılan etkinliklerde yerli ürünler tanıtıldı, çocuklar eğlendi.

19.12.2024 15:49
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Kastamonu'nun İhsangazi ve Küre ilçelerinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.

İhsangazi Anaokulu öğrencilerine 12 bin yıllık siyez ürününden yapılan coğrafi işaretli "İhsangazi ekşili pilavı" ikram edildi.

İhsangazi Anaokulu Müdür Vekili Ayşenur Bayrak, konuşmasında "İhsangazi'mizin 12 bin yıllık ata tohumundan üretilen siyez bulgurundan ekşili pilav yaptık, veli katılımıyla çocuklarımıza ikram ettik. Kastamonu'ya özgü taş baskımız ve yerli ürünlerimizin yanı sıra ülkemiz için önemli olan arabamız ve savunma sanayimiz uçaklarımız tanklarımız hakkında da çocuklara bilgi verildi." dedi.

Çocuklar etkinlik sonunda okul öğretmenlerinden İsmail Can Yeşilçöp'ün çaldığı bağlama eşliğinde gönüllerince eğlendi.

???????- Küre

Küre Anaokulunda "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Anaokulunda düzenlenen programa Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz katıldı.

Program kapsamında çeşitli etkinliklere yer verildi.

Kaynak: AA

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