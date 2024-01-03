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Kastamonu'da Uçarsu Şelalesi'nin güzelliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Uçarsu Şelalesi'nin güzelliği dikkat çekiyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin arasındaki sahil şeridinde denize dökülen Uçarsu Şelalesi, yaklaşık 25 metre yükseklikten iki bölüm halinde dökülerek muhteşem bir manzara oluşturuyor. Şelalenin varlığından pek çok kişinin haberi olmadığı belirtilirken, bölgedeki balıkçılar tarafından uğrak noktası olarak kullanılıyor.

Kastamonu\'da Uçarsu Şelalesi\'nin güzelliği dikkat çekiyor
03.01.2024 - 12:13,
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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin arasındaki sahil şeridinde denize dökülen Uçarsu Şelalesi güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çatalzeytin'e bağlı Samancılar köyü yakınlarında bulunan ve karadan ulaşımı olmayan şelale, bölgedeki balıkçıların uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Şelale, yaklaşık 25 metre yükseklikten iki bölüm halinde denize dökülüyor.

Bölgede balıkçılık yapan Erdi Sarı, AA muhabirine, Uçarsu Şelalesi'nin olduğu bölgeden geçerken karşılaştıkları manzarayı hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Şelalenin varlığından bölgedeki birçok insanın haberi olmadığına işaret eden Sarı, "Abana ve Çatalzeytin arasında kıyıdan ulaşımı olmayan, Karadeniz'in cenneti diyebileceğimiz bir Uçarsu Şelalemiz var. Yazın akmıyor ama yağmur yağınca coşuyor. Ortalama yüksekliği 20-25 metre civarında. 15 metre bir bölme, 10 metre bir bölme şeklinde denize dökülüyor. Biz şelalenin görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Uçarsu'nun manzarası insanların çok hoşuna gidiyor, görüntü muhteşem diyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Çatalzeytin, Karadeniz, Kastamonu, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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