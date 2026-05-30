Kastamonu\'da Ulaşım ve Lojistik Toplantısı

30.05.2026 19:28
Kastamonu Kalkınma Vakfı, ulaşım ve lojistik sektörünün önemini ele aldı. Demir yolu projeleri gündemde.

Kastamonu Kalkınma Vakfı koordinasyonunda, "Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Ulaşım ve Lojistik Sektörünün Önemi" istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Doğa Kültür Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kastamonu'nun ulusal demir yolu ağına bağlanmasına yönelik çalışmalar, ulaşım ve lojistik sektörünün bölgesel kalkınmadaki rolü, sahil ilçelerindeki atık su çalışmaları ve çeşitli bölgesel konular ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, asıl konularının demir yolu olduğunu belirterek, "Diğer önemli konumuz ise sahildeki ilçelerimizin atık suları ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılabileceklerdir." dedi.

Sahil bölgelerinin önemine dikkati çeken Dallı, "Çankırı çevre yolunun tamamlanmasının ardından tünelden sonra Kastamonu'ya kadar olan kara yolumuz ve buradan İnebolu'ya kadar devam edecek yol bittiğinde, Ankara-İnebolu arasının yaklaşık iki saatlik bir sürede ulaşılabilir hale geleceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dallı, "Organize sanayi bölgemiz kuruldu, imar planı çalışmaları başlamak üzere. İnşallah gerekli prosedürleri hızlı şekilde tamamlayarak yatırımcılarımızı bölgeye davet etmeye başlayacağız. Şimdiden yatırım yapmak isteyen ve müracaatta bulunan çok sayıda sanayicimiz ve iş insanımız var. Ancak resmi başvuruları henüz kabul etmiyoruz. Süreçleri tamamladıktan sonra müracaatları almaya başlayacağız." diye konuştu.

Savunma sanayisi yatırımlarına da değinen Dallı, özellikle savunma sanayisi alanında yatırımcıları çekebilmeleri halinde Kastamonu'ya uzun vadede çok daha büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise yolun coğrafyaların kaderini değiştiren bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü gündemimiz ise demir yolu ulaşımıdır. Buna '100 yıllık rüya' diyorum. Çünkü 1927 yılında Kastamonu'nun ileri gelenleri Ankara'ya giderek demir yolunun Kastamonu'ya uzatılmasını istemişlerdi. Kastamonu'nun ulusal demir yolu ağına bağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin fizibilite çalışması tamamlandı ve bakanlığa teslim edildi. İlk hedefimiz Kastamonu'nun ulusal demir yolu ağına bağlanmasıdır. Daha sonra İnebolu Limanı'na uzanacak hatlar ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat-Samsun bağlantıları değerlendirilecektir. Bu sadece Kastamonu için değil, Bartın, Karabük ve Sinop için de büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte Kastamonu demir yolu projesinin 2027 yatırım programına alınması için mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

