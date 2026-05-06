Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor

06.05.2026 01:01
Kastamonu'da 3 sanığın uyuşturucu ticareti davasında yargılama sürüyor, tutukluluk devam ettirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.C.Ş. ile tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.C.Ş. savunmasında, diğer sanıkların kendisinin üzerine suç attıklarını söyleyerek "Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım ve pişmanım. O.D. ve M.A. beni uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuyu E.A. ile M.K'den temin ettim." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A'nın ise beraatını talep etti.

Tutuksuz sanık O.D. ve M.A. ise mütalaaya katıldığını belirterek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.C.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, O.D. ve M.A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmişti. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiğine yönelik ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
