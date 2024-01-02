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Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu\'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı
02.01.2024 - 23:39,
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Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Ceku" ile yapılan aramada, vites kısmına gizlenmiş 14 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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