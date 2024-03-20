Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı

Kastamonu\'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Sürücü uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

20.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Kastamonu'da uyuşturucu etkisindeyken araç kullanan kişi gözaltına alındı, 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 10 cam düzenek ve tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliye, uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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