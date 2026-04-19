Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından müşterek olarak, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 114,20 gram sentetik uyuşturucu, 0,83 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 10 sentetik ecza hapı, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 cam düzenek, uyuşturucu madde seyreltmede kullanılan 120 mililitre aseton, ruhsatsız av tüfeği ile 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.