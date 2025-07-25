Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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