Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis ekipleri 3 şüphelinin üstünde ve araçlarında arama yaptı.
Yapılan aramada 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgilli 3 şüpheli gözaltına alındı.
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