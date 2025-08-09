Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını okuyamadıkları bir motosikleti durdurdu.

Ekipler, motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını tespit etti.

Zanlıların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.M. ve C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.