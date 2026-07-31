Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 387 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 387,28 gram sentetik uyuşturucu ile 1699 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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