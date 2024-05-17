Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik dedektör köpeği Ceku'nun da katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin üst ve araçlarındaki aramada 168 ecza hapı, 27 gram uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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