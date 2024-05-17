Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda 168 ecza hapı, 27 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

17.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Narkotik dedektör köpeği Ceku'nun da katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin üst ve araçlarındaki aramada 168 ecza hapı, 27 gram uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
12:40 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu Savunması da bir o kadar skandal Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal
11:10 Tahliye olan Çetin Doğan’ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
13:16 Denizli’de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:33:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement