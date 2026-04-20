Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis timlerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.