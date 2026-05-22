Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen dört adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 187 sentetik ecza hapı, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 12,89 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 avro, 38 bin 795 lira, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 84 av tüfeği kartuşu, 110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları ve saçmalar ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.