Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.M'nin uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.
Sürücü ve beraberindeki N.C.Ç'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
S.M'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?