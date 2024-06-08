Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araçta bulunan sürücü ve beraberindeki kişi üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Sürücüye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası verildi.

08.06.2024 20:23
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.M'nin uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Sürücü ve beraberindeki N.C.Ç'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

S.M'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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