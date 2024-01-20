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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran ve satan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
20.01.2024 - 12:25,
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.F.B. ve O.Y'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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