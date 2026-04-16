Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Cezaeviyle Sonuçlandı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 15'er yıl hapse çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar O.M. ve C.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık O.M. savunmasında, olay günü C.K'yi motosikletine alarak çarşıya gitmek istediğini belirterek, "Amacım bir şahıstan uyuşturucu almaktı. Polis durdurduktan sonra üzerimde bulunan maddeyi kendim teslim ettim. Ancak diğer sanığın üzerinden çıkan uyuşturucuyu benim cebime koyduğunu sonradan fark ettim. Olan bitenin farkındaydı ve suçu üzerime atmaya çalışıyor." dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren O.M, "Ben kullanıcıyım, satıcı değilim. Telefonumu ve şifremi kendi rızamla verdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Çok pişmanım, tedavi görmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık C.K. ise motosiklet durdurulduğunda bilerek yere herhangi bir şey atmadığını ileri sürerek, "Diğer sanığın attığını söylediği paketle ilgim yok. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Sadece çarşıya gitmek için motosiklete bindim. Daha önce birlikte uyuşturucu kullandığımız oldu ancak ticaret yapmadım." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar O.M. ile C.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapse çarptırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize timler 7 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Caddesi'nde bir motosikleti durdurmuş, aracın plakasının çamurla kapatıldığı tespit edilmişti. Motosikletteki O.M. ve C.K'nin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı.