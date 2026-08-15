Kastamonu'da Yangın: Ahır ve Kamyon Yandı
Azdavay'daki yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi. İtfaiye müdahale etti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Üyük köyünde saman balyası yüklü kamyonun elektrik tellerini koparması sonucu Vildan Özkan'a ait ahırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, samanlık ile kamyona da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır, samanlık ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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