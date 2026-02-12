Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Sada köyü Ömerbeyoğlu Mahallesi'nde Bahattin Çınar'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?