Kastamonu'da Yangına Hassas Köylere 20 Yeni Su Tankeri Dağıtıldı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yangına hassas köylere 3 ton kapasiteli 20 çekilebilir yeni su tankeri dağıtıldı. Son dağıtılan tankerlerle birlikte toplam tanker sayısı 304'e yükseldi ve toplam su taşıma kapasitesi 710 ton olarak açıklandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya, şu ana kadar dağıtılan su tankerleriyle 454 orman yangını, 402 kırsal alan ve ev yangını olmak üzere toplamda 856 yangına müdahale edildiğini belirtti. Yaslıkaya, çekilebilir su tankerlerinin özellikle ulaşılması güç noktalarda yangınla mücadelede büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yaslıkaya, Orköy Projesi kapsamında köylülere 3 tonluk tankerleri 180 bin lira, 4 tonlukları ise 200 bin lira bütçeyle verdiklerini açıkladı. Projenin yüzde 20'sinin hibe olduğunu, kalan kısmın ise 5 eşit taksitle ödendiğini ifade etti. Bu yıl da proje kapsamında desteklerin devam edeceğini söyledi.

Gelinören köyü muhtarı Erdal Külcü, devlete teşekkür ederek, tankerlerin acil yardımlarda kullanılacağını belirtti. Törende, su tankerlerinin özellikleri anlatıldı ve kullanım tatbikatı yapılarak sertifikalar dağıtıldı.