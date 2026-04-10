Kastamonu'da Yangına Hassas Köylere 20 Yeni Su Tankeri Dağıtıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri güçlendirmek amacıyla, yangına hassas köylere 20 yeni su tankeri dağıttı. Toplamda 304 tankerle 710 ton su taşıma kapasitesine ulaşıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yangına hassas köylere 3 ton kapasiteli 20 çekilebilir yeni su tankeri dağıtıldı. Son dağıtılan tankerlerle birlikte toplam tanker sayısı 304'e yükseldi ve toplam su taşıma kapasitesi 710 ton olarak açıklandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya, şu ana kadar dağıtılan su tankerleriyle 454 orman yangını, 402 kırsal alan ve ev yangını olmak üzere toplamda 856 yangına müdahale edildiğini belirtti. Yaslıkaya, çekilebilir su tankerlerinin özellikle ulaşılması güç noktalarda yangınla mücadelede büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yaslıkaya, Orköy Projesi kapsamında köylülere 3 tonluk tankerleri 180 bin lira, 4 tonlukları ise 200 bin lira bütçeyle verdiklerini açıkladı. Projenin yüzde 20'sinin hibe olduğunu, kalan kısmın ise 5 eşit taksitle ödendiğini ifade etti. Bu yıl da proje kapsamında desteklerin devam edeceğini söyledi.

Gelinören köyü muhtarı Erdal Külcü, devlete teşekkür ederek, tankerlerin acil yardımlarda kullanılacağını belirtti. Törende, su tankerlerinin özellikleri anlatıldı ve kullanım tatbikatı yapılarak sertifikalar dağıtıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:57:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.