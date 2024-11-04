Kastamonu'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı

Kastamonu\'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine alınan yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

04.11.2024 20:46
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine alınan yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenle hizmete açılan MR cihazı sayesinde yaklaşık bir ay süren MR randevuları bir gün içinde verilecek.

Yapay zeka desteği de bulunan MR cihazı sesiz çalışmasıyla klostrofobi hastaları için de kolaylık sağlayacak.

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, cihazın Kastamonu için önemine değindi.

MR cihazının büyük katkıları olacağını ifade eden Dallı, cihazın hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşların öncelikli olarak aile hekimliği sisteminden faydalanması gerektiğini ifade eden Dallı, "Buna riayet edersek sağlıkta geldiğimiz bu güzel seviyeyi daha ileri noktalara taşıyarak bunu sürdürme imkanımız olur." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise yapay zekalı MR cihazı sayesinde randevuların gün aşırı verilecek seviyeye çıkacağını belirtti.

Ekmekci, "İlimizin en az 5 yılını tanımlayacak sağlık master planı da diyebileceğimiz bir vizyon ve öngörü üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu sağlıkta yıldız illerden biri olacak. Birlikte başaracağız." diye konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok da kentteki tek MR cihazının Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu belirtti.

Her yapılan işin bir sonrakini tetiklediğini aktaran Derdiyok, şunları kaydetti:

"Şu an bir haftanın altında ultrason randevusu veren bir iliz. Bununla birlikte tomografiyi aynı gün içinde veriyorduk. Fakat gördüğümüz bir problem vardı. Ne kadar muayene etsek de MR muayenelerimizin belki bir aya kadar yükseldiğini gördük. Bu konuda aldığımız destekle bugünden itibaren ikinci akıllı MR cihazına sahip olduk. Biz hedef olarak şunu görüyoruz. Kişi muayene olduktan sonra bir gün içinde hedefimiz MR randevusunu vermek, raporlamasını da 3 gün içinde bitirip hasta pazartesi muayene olduysa cuma gününe kadar bu hastanın MR sonucunu eline vermek hedefine artık ulaşacağız."

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise "Bu bizim bölgemizin ilk cihazı. Türkiye'de ikinci cihaz. Daha önce Çanakkale Hastanesi'ne kurulmuştu. Cihazın hızı çok fazla. Normalde iki katı hasta bakacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile MR cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı - Son Dakika

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